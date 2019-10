Azzecca il "parente misterioso": il bertinorese Francesco fa il colpaccio ai "Soliti ignoti"

Romagna ancora una volta protagonista in televisione. Dopo l'autista di autobus Paolo e il bancario Flavio, un altro concorrente forlivese ha partecipato alla trasmissione “I soliti ignoti” condotta da Amadeus e in onda su Rai1. Nella puntata di giovedì sera il protagonista è stato Francesco da Bertinoro. E il giovane è stato premiato dalla buona sorte: puntata vinta e 32.250 euro euro in gettoni d'oro assicurati.

Francesco è stata alle prese con il gioco in cui bisogna abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. Per vincere il premio accumulato nel corso della sfida, il concorrente ha dovuto risolvere la prova finale, dai picchi di ascolto altissimi, del "parente misterioso". Questa volta è andata bene.