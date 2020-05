"Solo livore e arroganza anche in questa emergenza", i capigruppo della maggioranza contro il Pd

"Non è questa l’opposizione che meriterebbe la città di Forlì, soprattutto in un momento così drammatico". I capigruppo della maggioranza intervengono dopo il conisglio comunale di venerdì, evidenziando di avere assistito da parte dell'opposizione "alla consueta ritualità di polemiche strumentali, pretestuosi escamotage e interruzioni forzate da parte dei consiglieri della minoranza per diluire il dibattito e ostacolare il corretto svolgimento dei lavori consiliari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incalzano i capigruppo: "In un anno di Amministrazione, le opposizioni forlivesi hanno cercato in tutti i modi di azzerare la capacità decisionale del consiglio, aizzando la polemica e i toni della discussione, interrompendo per partito preso la programmazione e l’ordine dei lavori. Non c’è la volontà, da parte del Partito Democratico, seguito a ruota da Forlì & Co e di lavorare nell'interesse comune della città Forlì. L’annichilimento della loro proposta politica è sistematico. Ricordiamoci del loro atteggiamento ostativo all'insediamento della facoltà di medicina che rappresenta, a detta di tutti, un volano senza precedenti per lo sviluppo dell’economia locale. Ricordiamoci la violenza verbale a cui sistematicamente fanno ricorso nelle commissioni, in consiglio e rivolgendosi alla presidente Ascari Raccagni che più di ogni altro atteggiamento testimonia il loro modo di ‘non’ fare politica, di ‘non’ parlare del bene pubblico e di ‘non’ voler progettare la Forlì del domani. Di fronte alla loro arroganza, al livore che non si attenua nemmeno in questo periodo di profonda emergenza sanitaria non possiamo che riaffermare, con profondo senso di responsabilità e con il dovuto e consueto senso civico che ci caratterizza, l’assoluta convinzione e consapevolezza che questa città merita di più e che questa maggioranza continuerà a lavorare per il bene di tutti, non solo di chi ci ha votato".