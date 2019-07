Il prato verde della scuola non vede luce. I genitori si battono per anni e finalmente trovano una soluzione

"C’è un grande prato verde. Dove nascono speranze. Che si chiamano ragazzi. Quello è il grande prato dell’amore". Così canta Gianni Morandi in "Un mondo d'amore". Ma in un angolo della scuola elementare Bersani di Forlì, a Coriano, c'è un ampia porzione di terreno dove il verde non riesce a veder luce. "Sono anni che cercavamo di risolvere un problema", confessano dal Comitato Genitori Scuola Bersani. Tanti interrogativi sul perchè nella porzione di giardino che collega l'ingresso lato via Europa fino alla sala mensa l'erba muore. "D'inverno con le prime piogge diventa la palude del Vietnam, mentre quando non piove si trasforma nel deserto del Sahara", esclamano dal Comitato.

I genitori hanno contattato anche i tecnici del comune per risolvere la situazione. "Ma anche rizollando il terreno e seminarlo a gramigna per "colpa" di falde l'erba non ne ha voluto sapere di crescere - viene spiegato -. bbiamo chiesto ad aziende di farlo in sintetico, ma per una porzione di oltre 1000 metri quadrati la cifra superava i 15mila euro". Ma finalmente la storia ha trovato un lieto fine. Ufficializzano dal Comitato: "Dopo anni di studi, e non scherziamo, quest'anno grazie ad un post su Facebook abbiamo trovato la soluzione. Siamo riusciti ad accaparrarci un intero campo da tennis in sintetico in disuso, ma in ottime condizioni per il nostro utilizzo".

Quella porzione sabbiosa e giallognola si colorerà quindi di verde: "Grazie ad un' azienda locale lo pianteremo ed il costo finale sarà ben inferiori alle cifre iniziali. L'intera spesa verrà sostenuta dal Comitato Genitori grazie ai fondi raccolti durante le attività di quest'anno". Dal Comitato quindi "un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che in questi anni si sono battuti per la risoluzione della problematica".