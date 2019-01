Chi scegli tra Zelli, Zattini e Vergini? Il Pd lancia il sondaggio di gradimento su Facebook

Il Partito Democratico saggia gli umori dei forlivesi, e lo fa con un sondaggio massivo che sta circolando da mercoledì sera su Facebook, sotto forma di sette “sponsorizzate” proposte dalla pagine Facebook di sondaggi “Opinioni.net”, gestita da Demetra Opinioni.net, del gruppo Cint, con base a Mestre. Il sondaggio parte dalla domanda “Che ne pensi di Forlì?” e sciorina una serie di quesiti in cui - oltre ai soliti dati socio-demografici come età, sesso, origine, status sociale, appartenenza politica e professione – si chiede chiaramente il tasso di gradimento del sindaco uscente Davide Drei, mediante l'attribuzione di un voto da uno a dieci, rispetto al gradimento iniziale del primo cittadino, ma soprattutto i propositi di voto per le prossime elezioni aministrative.

Il sondaggio propone per il centro-sinistra le ipotesi di candidatura del deputato Marco Di Maio (che tuttavia ha già escluso una sua corsa alle prossime elezioni comunali) e poi Francesca Gardini, l'assessore uscente all'Urbanistica, e Gabriele Zelli, assessore per 15 anni a Forlì sotto i sindaci Zanniboni, Sedioli e Masini, per altri 9 presidente del Consiglio comunale (col sindaco Rusticali) e poi sindaco di Dovadola nell'ultima amministrazione del comune del Montone. Zelli, su cui si è concentrato il supporto ufficiale del Partito Democratico, si è preso ancora qualche giorno per dare una sua conferma alla candidatura. Le “voci di corridoio” indicano dei forti dubbi del diretto interessato, tanto che più volte è circolata la notizia di un suo rifiuto, motivato in primis con l'età anagrafica (Zelli ha 66 anni). “Mi conosco e non prenderei mai sotto gamba un tale impegno, risolvere i problemi è difficile, difficilissimo”, ha spiegato anche mercoledì a ForlìToday Zelli. “Se dovessi dare ascolto alle tantissime manifestazioni di appoggio che mi stanno giungendo in questi giorni la risposta sarebbe senza dubbio 'sì', ma sull'altro piatto della bilancia c'è solo una voce, quella che viene da dentro di me, e riguarda le mie possibilità di essere in grado in un compito così gravoso”.

Zelli è però senza dubbio il nome che vuole testare chi ha commissionato il sondaggio online – che sta apparendo in modo serrato sulle bacheche Facebook dei forivesi. In esso lo si mette a confronto nel gradimento rispetto ai candidati del centro-destra Gian Luca Zattini e del Movimento 5 Stelle Daniele Vergini (è il nome più papabile, ma i 5 Stelle sono in attesa della 'certificazione' della lista e per ora non rilasciano interviste, ndr). E così nel sondaggio si chiedono le intenzioni di voto sia al primo turno che al ballottaggio.

Sempre dagli “spifferi” del Partito Democratico emergerebbe che, in caso di rifiuto di Zelli, constatata la probabile difficoltà di individuare un candidato civico e unitario, si vada alle primarie, da svolgere nel mese di febbraio, mentre gli altri schieramenti politici – che in questa tornata sono partiti prima del solito, specialmente il centro-destra – faranno già campagna elettorale. Chi ci sarà in campo per delle eventuali primarie? Avrebbero già manifestato la loro intenzione a concorrere Raoul Mosconi, assessore uscente al Welfare e Sara Samorì, assessore uscente allo Sport. Tra di loro, a quanto sembra, anche Luigi Sansavini, consigliere comunale Pd di tradizione repubblicana, mentre potrebbe aggiungersi all'ultimo l'assessore all'Urbanistica Francesca Gardini, l'unica ad essere stata inserita – tra questi nomi – nel sondaggio di gradimento commissionato dal Pd.