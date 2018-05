Tragedia sfiorata: sonnambulo si sporge dalla finestra e precipita nel vuoto

Tragedia sfiorata nella nottata tra lunedì e martedì in via Decio Raggi, a Forlì. Un 62enne sofferente di sonnambulismo si è ritrovato a terra dopo un volo di alcuni metri da una finestra della propria abitazione. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato subito intubato e trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Ma fortunatamente le sue condizioni sono migliorate con il trascorrere delle ore. Non è in pericolo di vita ed è ricoverato nel reparto di Chirurgia d'Urgenza. Sul posto per le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corso Mazzini, che hanno fin da subito appurato come nell'incidente non vi fosse la responsabilità di altre persone. Il fenomeno del sonnambulismo è molto comune, ma solo in casi rarissimi si arriva a incidenti gravi. Anche se è noto che c’è una certa ereditarietà nei sonnambuli, ancora le cause del fenomeno non sono note.