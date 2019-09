"Sono armato datemi i soldi", malvivente solitario rapina la farmacia

Rapinatore solitario in azione, nel tardo pomeriggio di sabato, che ha messo a segno un colpo ai danni della farmacia Tognoli di via Vittorio Veneto a Forlimpopoli. L'uomo, a volto scoperto, è entrato in azione intorno alle 19.30 utilizzando la più classica delle frasi: "Sono armato, datemi i soldi". Il farmacista non ha potuto far altro che acconsentire alle richieste del rapinatore e, una volta aperta la cassa, gli ha consegnato i contanti. Ottenuto il malloppo il malvivente, che non ha mai mostrato l'arma di cui parlava, è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce mentre dalla farmacia è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. I militari dell'Arma, dopo aver ricostruito la rapina, sono partiti alle ricerca del rapinatore mentre sono state acquisiti i video delle telecamere di sicurezza con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per identificare l'autore del colpo. Al momento il bottino è ancora in corso di quantificazione ma dovrebbe aggirarsi sui 500 euro.