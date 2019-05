Sopralluogo di Di Maio al Ronco dopo il maltempo: "L'argine va rialzato"

Tra le zone più colpite nei giorni scorsi dal maltempo c'è stata l'area di via Della Grotta, al Ronco. Sabato pomeriggio il parlamentare Marco Di Maio, su invito dei cittadini residenti, assieme alla consigliera comunale Loretta Fiorentini, ha effettuato un sopralluogo per verificare da vicino quello che ha definito "la situazione precaria di molte abitazioni che si trovano a ridosso dell’argine del fiume". Le piogge dei giorni scorsi, spiega Di Maio, "qui ha danneggiato in larga parte solo campi; ma l’argine ha bisogno di essere adeguato e rialzato (come già fatto in un altro tratto del fiume Ronco) altrimenti al prossimo evento di queste dimensioni potrebbe non reggere l’urto della piena". Conclude il deputato: "Un capitolo a parte, poi, la manutenzione dei corsi d’acqua: investire su sfalci e puliture più frequenti richiede soldi, ma ne fa risparmiare molti in caso di calamità".