Sorprende i ladri a casa del vicino, interviene e rimedia un pugno in faccia

Brutta avventura per un residente di via Alfonso Arnier che, scoperti i ladri nella casa del vicino, si è rimediato un pugno in faccia dai malviventi. L'uomo, nella serata di sabato, ha sentito dei rumori sospetti provenire da un appartamento del condominio. Sapendo che il vicino, probabilmente, non era in casa lo ha contattato per avvertirlo della presenza indesiderata. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri ma, prima dell'arrivo della pattuglia, chi ha fatto la segnalazione si è trovato i ladri davanti che, dopo averlo steso con un pugno, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Ad essere ricercata dagli inquirenti dell'Arma è una banda, composta da almeno due persone, con particolari doti atletiche dal momento che si sono arrampicati fino al terzo piano per raggiungere l'appartamento da svaligiare. Una volta al suo interno, i ladri avrebbero puntato direttamente alla cassaforte e dopo averla aperta hanno fatto man bassa di quanto c'era al suo interno. Per scappare, invece di usare la strada più difficile, hanno scelto le scale della palazzina dove hanno incrociato il vicino messo in allarme dai rumori.