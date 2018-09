Sorpresa in piazza Saffi: tra gli alpini spunta anche Bobby Solo

Bobby Solo ha fatto la sua comparsa a Forlì. Il cantante, infatti, domenica mattina ha partecipato al settimo raduno nazionale delle Fanfare dei congedati delle Brigate Alpine in piazza Saffi, preceduta sabato sera dal concerto offerto alla cittadinanza al teatro Diego Fabbri. "All'evento erano presenti non solo autorità civili e militari, ma anche personaggi prestigiosi del panorama nazionale tra cui Bobby Solo - spiega l'assessore allo sport del Comune di Forlì Sara Samorì - a testimoniare l’attenzione, l’affetto e il riconoscimento del ruolo importante come punto di riferimento che gli alpini hanno nelle nostre comunità oggi, tra la popolazione e le associazioni. Quello di essere, oggi come ieri, collante sociale, testimoni autentici dei più sani principi di solidarietà, libertà, giustizia, lealtà, generosità. Principi nei quali la città di Forlì, che è la città di Aurelio Saffi, si riconosce pienamente e nei quali si riconoscono sicuramente anche personaggi che hanno fatto la storia culturale del nostro Bel paese".