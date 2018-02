Sorpresi sulla neve senza le gomme termiche: 4 automobilisti multati

Sono due le patenti di guida ritirate nella nottata tra domenica e lunedì per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Entrambi gli automobilisti, un 35enne residente nel milanese ed una forlivese di 41 anni, avevano un valore non superiore a 0,80 grammi per litro, limite per il quale scatta la denuncia a piede libero: tutti e due sono stati sanzionati di 532 euro, con decurtazione di dieci punti dalla patente.

Gli agenti hanno inoltre ritirato la patente anche ad un rocchigiano del 1937 poichè scaduta di validità (per lui 155 euro sanzione). Complessivamente sono stati una quindicina i conducenti sanzionati nel fine settimana di cui sei per il mancato uso delle cinture di sicurezza e quattro sulla Tosco-Romagnola per aver circolato senza pneumatici invernali o senza avere le catene al seguito. Sono invece otto i veicoli soccorsi lungo la stessa arteria.