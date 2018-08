Sorpreso a dormire in un edificio abbandonato al Foro Boario, aveva coltello e refurtiva

Nei dintorni del suo giaciglio nell’edificio abbandonato c’erano anche vari oggetti sospetti, poi risultati provento di furto. E’ quanto hanno trovato i poliziotti della Questura di Forlì nel corso di un controllo avvenuto in un edificio dell’ex Consorzio Agrario di via Pandolfa, nella zona del Foro Boario. Gli agenti hanno effettuato il controllo qualche nottata fa, trovando un giovane di 27 anni del Burkina Faso che dormiva all’interno. La polizia ha rinvenuto anche una serie di oggetti vari, tutte piccole cose che di solito si lasciano nelle autovetture. La polizia ha reperito il proprietario di una torcia e di due chiavette usb lasciate dentro un’auto e rubate alcuni giorni prima. Altri oggetti sono stati sequestrati come probabile provento di furti a bordo di altre macchine. Lo straniero è stato denunciato per ricettazione ma anche per porto di oggetti atti ad offendere, avendo con sé anche un coltello.