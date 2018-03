Sorpreso a spacciare "erba" a un ragazzino, fermato un richiedente asilo

Nella serata di lunedì, durante una serie di controlli da parte dei carabinieri nella zona della stazione ferroviaria di Forlì per reprimere il fenomeno dello spaccio, i militari dell'Arma hanno pizzicato un pusher. Il giovane, un 27enne nigeriano richiedente asilo politico, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un minorenne per un costo di 5 euro. Entrambi sono stati bloccati e, lo straniero, nel corso ella perquisizione è stato trovato in possesso fi altri due grammi della stessa sostanza occultati all'interno di un pacchetto di sigarette. Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore mentre il nigeriano, incensurato, è stato denunciato a piede libero per spaccio.