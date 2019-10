Prorogata la sosta gratis in centro, ma solo per novembre. "Poi altre iniziative in vista del Natale"

Proroga di appena un mese, il tempo tecnico necessario per ragionare sulla sosta a pagamento in centro storico in modo più strutturale, in vista delle iniziative di Natale. La delibera è andata in giunta lunedì scorso e prevede che la sosta gratis in centro dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 15 alle 20 rimanga in vigore. C'è quindi il via libera della giunta comunale alla proroga della sperimentazione introdotta nel settembre del 2018 dalla precedente amministrazione comunale di Forlì fino al 30 novembre. Una scadenza, però, alquanto insolita, rispetto a quella "naturale" della fine dell'anno, tra l'altro che si ferma proprio alla soglia del periodo più importante per lo shopping, il mese di dicembre e le festività di Natale.

"Non ci sarà alcuna revoca del provvedimento al 30 novembre", anticipa l'assessore al centro storico Andrea Cintorino, che ha lavorato alla questione assieme all'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta. "L'idea, al contrario, è di rivalutare le condizioni della sosta a pagamento in centro storico in vista del Natale e delle numerose iniziative e addobbi che saranno realizzati in quel periodo". I progetti sono ancora allo studio e potrebbero far parte di un "pacchetto Natale" per il centro.

"La sosta gratuita ha dei costi significativi per il Comune - spiega Cintorino -, ma non è tanto questo il problema. Ci sembra, invece, che la gratuità sia poco conosciuta, e andrebbe comunicata meglio", per avere quell'effetto incentivante della passeggiata in centro, specialmente il sabato pomeriggio, che era negli obiettivi della gratuità in quelle fasce orarie.