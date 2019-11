Sosta gratuita in centro tutti i pomeriggi per Natale: "Come il centro commerciale, meglio del centro commerciale"

Sosta gratuita tutti i pomeriggi nelle strisce blu del centro storico, dalle 15 in avanti, dal lunedì al sabato (la domenica le strisce blu sono già gratuite). E' uno dei provvedimenti presi dal Comune per il “pacchetto Natale” in centro storico che scatta dal 1 dicembre e andrà avanti fino al 6 gennaio. A partire da mercoledì si inizierà ad apporre più di 500 cartelli provvisori sui segnali indicanti i parcheggi a pagamento, le loro tariffe e sulle colonnine dei parcometri.

“Il messaggio è semplice: dalle 15 in poi si può sostare gratis in centro storico, come al centro commerciale, meglio del centro commerciale”, dicono gli assessori Valerio Melandri e Giuseppe Petetta. La gratuità per Natale era stata già decisa lo scorso anno, ma in quel caso con orari differenziati, dalle 15 il sabato e dalle 18 gli altri giorni. “Alle 18 non c'era praticamente effetto, ma quello che abbiamo rilevato è che molti cittadini non conoscevano neanche le agevolazioni – spiega Melandri -. Invece per questo Natale daremo un messaggio chiaro e semplice, cioè la sosta gratis dalle 15, tutti i giorni, durante il periodo di Natale. Nei cartelli, di colore rosso come il colore del Natale, abbiamo messo anche gli auguri del Comune”.

“La delibera è stata approvata nella giunta di lunedì – aggiunge l'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta -. Sarà in vigore fino al 6 gennaio. Dopo tale data valuteremo gli effetti dell'iniziativa. Lo scopo è portare più persone possibile in centro, rivitalizzarlo per le feste”. Forlì Mobilità Integrata, la società comunale che si occupa tra le altre cose della gestione delle strisce blu e della riscossione dei ticket, stima 67mila euro di mancati introiti da sosta a pagamento. Denaro che, quindi, resterà nelle tasche dei forlivesi e potrà essere speso nello shopping nel cuore della città.

E non è l'unica novità: nello stesso periodo ci si potrà abbonare gratuitamente al servizio di bike sharing comunale (con un risparmio di 25 euro di tessera annuale), mentre dal 1 dicembre entrano in funzione i parcometri evoluti che permettono di pagare alla colonnina l'accesso alla Zona a traffico limitato. Ma se cambia la modalità di pagamento del transito in Ztl, non cambiano le regole per l'accesso. Piazza Saffi, quindi, resta interdetta al traffico non autorizzato per tutto il periodo di Natale. “Per le feste vogliamo una piazza senza auto in mezzo, per poter camminare serenamente tra bancarelle, la pista di pattinaggio e le altre iniziative in programma, poi dal 6 gennaio valuteremo”, spiegano sempre Petetta e Melandri. In ogni caso, conclude Petetta, “dal 6 gennaio fino al 31 marzo ritorneranno le precedenti regole per la sosta a pagamento”. Prima di quella data, infatti, non ci sarà alcun cambiamento neanche eventuale sulla Ztl. La giunta Zattini si prende quindi tutto il primo trimestre dell'anno nuovo per valutare cambi di tariffe, orari, dislocazione della Zona a Traffico limitato.

Natale 2019

Bike sharing gratuito per un mese per usare le bici del Comune

Nuovi parcometri: sosta e Ztl si pagano con bancomat e Telepass