Sosta in centro, le associazioni dei commercianti: "Dal Comune il primo regalo di Natale"

"Sembra proprio che questa amministrazione voglia mettere in campo tutte le risorse possibili per rilanciare il centro storico cittadino". Alberto Zattini e Giancarlo Corzani, rispettivamente direttori di Ascom-Confcommercio e Confesercenti, commentano così le misure messe in campo per la sosta nel cuore della città mercuriale in vista delle imminenti festività natalizie. "Il provvedimento sulla sosta contenuto nel “pacchetto Natale”, del quale non eravamo a conoscenza, ci lascia piacevolmente sorpresi", commentano Zattini e Corzani.

"Ma più che lasciare sorpresi noi, saranno certamente gli operatori e i fruitori del centro cittadino ad accogliere con grande favore questa notizia - proseguono - Sapere che si potrà parcheggiare liberamente, senza alcun costo, sulle “strisce blu”, tutti i giorni dal 1 dicembre al 6 gennaio, dalle 15, è una novità che deve essere accolta con grande entusiasmo".

Concludono: "Non sarà certamente questo a risolvere la crisi dei consumi o a rilanciarne la ripresa, ma il provvedimento adottato dalla Giunta riuscirà senz’altro nello scopo di “lasciare più denaro nelle tasche dei forlivesi che potranno quindi spenderlo nello shopping nel cuore della loro città” .Un grande segnale di attenzione in un momento, per il commercio, particolarmente difficile".