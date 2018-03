"Sostieni la Ricerca, regala la Speranza": generosa donazione allo Ior

Ammonta a 3.529,30 euro il ricavato della vendita delle ceste “Sostieni la Ricerca, regala la Speranza”, disponibili nel periodo natalizio nei supermercati Despar, Eurospar e Interspar gestiti da Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Nordest) in Emilia Romagna. La somma è stata consegnata mercoledì al direttore generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi, da Alessandro Urban, coordinatore Despar per l’Emilia Romagna, e Federica Coppo, coordinatrice delle attività di CSR di Despar. La catena è presente con vari punti vendita sul territorio di Rimini e Ravenna; mentre su Forlì-Cesena il riferimento è a Cesenatico.

“La nostra azienda vuole costruire e vivere una relazione positiva con il territorio in cui opera e con le comunità che ne fanno parte”, dichiara Alessandro Urban. “Per questo ci impegniamo a essere una presenza positiva anche ben oltre le logiche strettamente commerciali, e a collaborare con realtà socialmente importanti, com’è sicuramente lo Ior”. “Questa iniziativa, che per noi è ormai tradizionale - spiega a sua volta Federica Coppo - ci ha consentito di conoscere un autentico centro di eccellenza: siamo rimasti molto colpiti dalla gamma di servizi offerti dall’Istituto Oncologico Romagnolo e dallo straordinario impegno profuso nella ricerca e nella formazione. Ci auguriamo che questo sia soltanto l’inizio di una collaborazione più ampia”.

“Questo contributo ha un grande significato sia per noi che per la lotta contro il cancro - afferma Miserocchi - grazie all’iniziativa di Despar potremo continuare ad alimentare i promettenti progetti di ricerca scientifica che sosteniamo. Tra gli altri mi preme citare il Progetto Moda, che è valso all’equipe di Senologia dell’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì il prestigioso riconoscimento internazionale ‘Memorial Prize’. Lo studio mira ad aprire nuovi orizzonti clinici nella medicina e chirurgia per tutte le donne costrette a mastectomia, garantendo una minore probabilità di effetti collaterali e un migliore risultato estetico. Secondo me è davvero significativo che questo contributo arrivi proprio in vista dell’8 marzo: il tumore al seno rimane la neoplasia più frequente nelle donne di tutte la fascia d’età, e non riesco ad immaginare regalo più bello per le nostre pazienti”.