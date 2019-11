Sovraccarico di energia elettrica coinvolge una strada, scoppia un lampadario e danneggiati diversi apparecchi

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un lampadario che è scoppiato e ha preso fuoco, ma i danni agli strumenti elettrici delle abitazioni presenti nella strada sarebbero numerosi e diffusi. E' l'effetto di un sovraccarico di tensione fino a 380 volt che si è verificato nella rete elettrica che serve via Siboni, nel quartiere Musicisti. Al suo arrivo, intorno alle 12,30 di lunedì, la squadra dei pompieri ha appurato che la problematica non è stata circoscritta solo a quella singola abitazione dove si è verificato il principio d'incendio, ma avrebbe coinvolto tutta la linea elettrica della strada. Sul posto per le riparazione d'urgenza si è portata una squadra dell'Enel. Presente anche una volante della Polizia che ha operato per informare il più possibile i cittadini dell'accaduto e di come eventualmente agire per il risarcimento dei danni.