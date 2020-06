Bar nel mirino, razzia di sigarette e contanti: i Carabinieri trovano delle impronte

Ladri in azione nel cuore della nottata tra domenica e lunedì al bar-tabaccheria "Ke stress cafè", che si trova nell'area di servizio Eni lungo la Cervese. L'allarme è scattato intorno alle 4. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, i malviventi sono entrati forzando una porta laterale. Quindi in pochi minuti hanno razziato stecche di sigarette per un valore di circa 12mila euro e 300 euro in contanti che si trovavano nel fondo cassa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dell'Arma, che hanno avviato la caccia all'uomo. Ma i banditi, col favore delle tenebre, sono riusciti a far perdere le loro tracce. I Carabinieri sono al lavoro per dare un volto ai malviventi. Sono stati svolti i rilievi di legge alla ricerca di elementi utili in chiave investigativa. In particolare sono state trovate delle impronte che potrebbero dare una svolta all'operato dei detective.

Altre risposte potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell'area. L'inchiesta procede a 360 gradi.