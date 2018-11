Un'altra spaccata in città: è il turno dell'abbigliamento sportivo

Furto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì al negozio di abbigliamento "Macron", lungo la via Emilia per Faenza. I malviventi hanno colpito intorno alle 4: armati presumibilmente di una mazza, sono riusciti a buttare giù una parte della vetrina e ad entrare nel punto vendita di abbigliamento sportivo. I ladri hanno impiegato pochissimi minuti per completare la razzia di indumenti in esposizione. E' stato rapido l'intervento del personale addetto alla vigilianza e degli agenti della Volante della Questura di Forlì, ma i delinquenti erano già uccel di bosco. Da quantificare esattamente il bottino, stimato in qualche migliaio di euro.