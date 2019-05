Spacciatore preso con la cocaina in macchina ed arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro storico di Forlì, nella notte di giovedì, hanno arrestato un cittadino algerino per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle aree attenzionate e note come luoghi di spaccio di stupefacenti, i militari dell’Arma, hanno controllato un'autovettura, intercettata in via Ravegnana e condotta da un quarantenne di origini algerine.

I militari, a seguito della perquisizione veicolare, hanno trovato un involucro di droga, poi risultata essere cocaina, occultata sotto un sedile, del peso di 51 grammi. Il soggetto, assieme al passeggero di origine marocchina, è stato condotto nella sede del comando. Alla fine il sospetto pusher è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di stupefacente mentre il passeggero è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché a seguito di perquisizione personale, gli è stato rinvenuto all’interno della tasca dei pantaloni mezzo grammi di cocaina. Su disposizione del PM di turno Lucia Spirito, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. All’esito dell’udienza di convalida il Giudice ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.