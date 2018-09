Spaccio al parco: dopo la cessione, si girano e si accorgono dei carabinieri che li guardavano

L’auto dei carabinieri è arrivata in silenzio e quando loro si sono girati, forse un po’ assorti nello scambio che stavano facendo, si sono trovati inaspettatamente di fronte la pattuglia e i militari che già stavano osservando questa scena sospetta. Come si suol dire, insomma, sono stati “presi in castagna” mentre stava avvenendo lo spaccio di stupefacente. E’ quanto hanno appurato i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Meldola, guidati dal luogotenente Gino Lifrieri. I carabinieri già da qualche tempo avevano tra le priorità di servizio il controllo del parco urbano di Forlimpopoli, in quanto erano stati segnalati episodi di spaccio al dettaglio.

I due si trovano di spalle vicino ad un cancello e non hanno quindi notato l’auto dei carabinieri che si avvicinava in perlustrazione a passo d’uomo, intorno alle 16 di venerdì pomeriggio. E’ quindi scattato il controllo per i due soggetti: un marocchino con nazionalità italiana, 23 anni, e un italiano di 20 anni. Il controllo è partito da quest’ultimo, ritenuto l’acquirente: il giovane aveva addosso un involucro di 12 grammi di marijuana. Positivo al controllo anche il 23enne, che aveva con sé altri 8 grammi in due involucri e 100 euro in contanti. Nella sua casa il resto della droga: circa 130 grammi sempre di marijuana, materiale per il confezionamento e, occultati vicino alla droga, 2.600 euro in contanti. Per quest’ultimo è quindi scattato l’arresto, per spaccio e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Arresto poi convalidato in tribunale sabato mattina, in attesa del giudizio per direttissima.