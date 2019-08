Spaccio di cocaina in centro, giovane incensurato finisce in manette

La Squadra Mobile di Forlì nel pomeriggio di martedì a seguito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città ha notato un giovane di origine marocchina, 26 anni, nell’atto di cedere un involucro bianco ad una persona sedutasi accanto a lui con fare sospetto su di una panchina. Al momento del controllo e della perquisizione personale sono state rinvenute addosso al soggetto 8 dosi di cocaina (6,5 grammi) pronte per essere cedute e la somma in contanti di circa 35 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti della sezione antidroga di rinvenire altra cocaina per un peso complessivo di 80 grammi e la somma in contanti di circa 1000 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Trovati anche un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento. Il giovane, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto. Processato per direttissima mercoledì mattina è stato condannato ad 1 anno ed 11 mesi di reclusione, con pena sospesa e alla multa di 3000 euro.