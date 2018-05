Trovata con l'eroina pronta da spacciare: arrestata una ragazza di 22 anni

Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì negli ultimi due giorni hanno messo a segno altri due provvedimenti restrittivi a carico di due cittadini italiani. Dopo i 4 arresti avvenuti la settimana scorsa nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia forlivese se ne aggiunge un altro avvenuto giovedì sera nei confronti di una giovane ragazza di 22 anni, incensurata, trovata in possesso di 15 grammi di eroina nascosti all’interno di un suo indumento. Gli agenti della sezione antidroga si erano messi sulle tracce della ragazza da tempo a seguito di una segnalazione che la indicavano come dedita allo spaccio. Gli agenti hanno intercettato la sua auto nei pressi del confine ravennate e hanno deciso di sottoporla ad un controllo: indosso sono stati trovati 4 involucri pronti per essere spacciati, dal peso complessivo di 15 grammi. Su disposizione del magistrato Posa la donna è stata arrestata e messa ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il secondo provvedimento riguarda dei maltrattamenti in famiglia, di cui parliamo in un altro articolo (LEGGI QUI).