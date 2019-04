Spaccia al buio una dose di marijuana ad un minorenne: arrestato in flagranza

E' stato sorpreso nella tarda serata di mercoledì mentre spacciava una dose di marijuana ad un minorenne nei pressi del parco "Ariella Farneti". Un ragazzo residente a Forlì di origini ivoriane è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Forlì e del Nucleo Operativo con l'accusa di "detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Il giovane è stato sorpreso nel corso di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento nella zona del centro e nelle aree note come luoghi di spaccio di droga.

In particolare gli uomini dell'Arma, impegnati in abiti in borghese, hanno notato uno scambio tra lo spacciatore ed il minore. Quest'ultimo aveva pagato con una banconota da dieci euro una dose di "maria" da 2,5 grammi. Il pusher è stato inseguito a piedi ed immobilizzato mentre tentava di allontanarsi. I Carabinieri, oltre alla banconota da 10 euro, hanno recuperato tre dosi di marijuana pronte per lo spaccio.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione digitale, acclarando come l’arrestato avesse imbastito una vera e propria rete personale di spaccio. Lo spacciatore è portato negli uffici del comando di Corso Mazzini, sottoposto al fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici e arrestato per "detenzione illegale ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale". Il giudice per le indagini preliminari Giorgio Di Giorgio (pubblico ministero Lucia Spirito), ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.