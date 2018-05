Minorenne spacciava davanti ad una scuola media: incastrato dall'app della Polizia

La app “Youpol” per smartphone appena varata dalla Polizia di Stato, indirizzata a tutta la popolazione, ma soprattutto agli adolescenti e ai giovani, per segnalare spaccio di droga e atti di bullismo, ha permesso di individuare e stroncare un'attività di spaccio al dettaglio proprio davanti ad una scuola, addirittura una scuola media, segno che – purtroppo – il degrado dello smercio di stupefacenti colpisce fasce sempre più giovani, essendo fino a qualche tempo fa un fenomeno tipico delle scuole superiori.

La Polizia ha fatto un intenso lavoro di promozione dell'applicazione, con numerosi incontri nelle scuole e già centinaia di studenti l'hanno scaricata. Uno di loro, di appena 13 anni, ha segnalato praticamente in diretta un'attività di spaccio che avveniva davanti al cancello della scuola media di via Borghetto Accademia, nell'edificio scolastico compreso tra viale della Libertà e piazzale della Vittoria. La comunicazione è stata così efficace (l'app permette infatti di georeferenziare la segnalazione e raccogliere altri dati utili attraverso un'interazione con l'utente) che la volante della Polizia, sopraggiunta in pochi istanti, ha colto sul fatto un minorenne, vicino ai 18 anni ma non ancora compiuti, mentre stava cedendo droga a studenti della scuola media.

La perquisizione, personale e domiciliare, ha permesso di scoprire 8 grammi tra hashish e marijuana suddivisi in 14 dosi. In casa sono state rinvenute, inoltre, 4 piantine di marijuana, ancora piccole e da poco piantate. La droga rinvenuta, assieme a 70 euro, e l' “armamentario” trovato in casa hanno fatto scattare l'arresto nei confronti del giovane spacciatore. Secondo quanto ricostruito dall'Ufficio prevenzione generale, diretto da Stefano Santandrea, il giovane si recava davanti alla scuola media per spacciare di prima mattina, per poi dirigersi verso la scuola superiore da lui frequentata.

Con l'app 'Youpol', in appena 15 giorni dal lancio, la Polizia ha ricevuto 7 segnalazioni per spaccio di droga e altre 11 per atti di bullismo. Anche le segnalazioni che non hanno avuto un esito immediato, sono in via di approfondimento dal punto di vista investigativo.