Pendolare dei rifiuti nei guai per droga. In casa c'erano "coca", "maria" e hashish

"Stavo andando a buttare i rifiuti". Sulla via verso Faenza un giovane disabile è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida della sua auto insieme ad un altro ragazzo. E' stato l'automobilista stesso a confessare che si stava recando fuori il confine forlivese per liberarsi dell'immondizia nei cassonetti in strada, una violazione che viene punita con una sanzione. Ma non sapeva che era pedinato da tempo dagli inquirenti per la sua presunta attività di spaccio.

Dall'immediata perquisizione è spuntato uno spinello. Il successivo controllo in casa ha consentito agli uomini dell'Arma di recuperare circa mezzo chilo di hashish, poco meno di un etto di cocaina, una trentina di grammi di marijuana, oltre mille euro in contanti e l'occorrente per il confenzionamento della droga. Il disabile è stato arrestato ed è in attesa di convalida, mentre l'uomo che si trovava in auto con lui è stato denunciato. Nei guai anche una donna, trovata in casa durante la perquisizione ed indagata a piede libero. La notizia è stata diffusa sulla stampa locale.