I detective dell'Antidroga pedinano il cliente e inchiodano la spacciatrice

Spacciatrice di sostanze stupefacenti stanata dagli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Forlì. Si tratta di un'operaia di 43 anni, già nota alle forze dell'ordine. L'arresto, in flagranza di reato, è avvenuto il 27 aprile scorso. I detective, impegnati in una specifica attività nel centro storico di Forlì, hanno notato una moto di grossa cilindrata con un sella un individuo noto per essere assuntore di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno pedinato il centauro, che si è fermato sotto l'abitazione della 43enne. I sospetti si sono rilevati fondati, poiché da lì a poco vi è stato un passaggio di mani. L'immediato ha permesso di recuperare 3,6 grammi di cocaina . Gli agenti hanno perquisito l'abitazione della spacciatrice, trovando altri 15 grammi di neve, nonché un bilancino di precisione e della sostanza da taglio. Sequestrati anche 400 euro, ritenuti provento dell'illecita attività. Processata per direttissima, il giudice (pubblico ministero Francesca Rago) l'ha condannata ad un anno di reclusione e 2mila euro di multa. Il consumatore, un 58enne, è stato invece denunciato a piede libero.