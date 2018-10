I Carabinieri si nascondono dietro un cespuglio e scoprono lo spaccio a due minori: arrestato studente 18enne

Di soppiatto hanno avvicinato un terzetto sospetto, nascondendosi dietro un cespuglio. E così hanno potuto scorgere un anomalo passaggio da una mano all'altra. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno studente 18enne, fino a sabato scorso incensurato. Erano da poco passate le 18 ed i militari erano impegnati in un servizio di controllo territorio, quando, nei pressi di via Togliatti, le attenzioni si sono focalizzate su un terzetto che confabulava in un parco pubblico, spostandosi con circospezione.

I Carabinieri si sono avvicinati senza farsi accorgersi, tenendo monitorati da dietro un cespuglio i movimento dei tre. Ad un certo punto il più grande ha ceduto qualcosa. E a quel punto i militari si sono materializzati: il ragazzo, un forlivese di 18 anni, aveva passato 19 grammi di hashish, equamente divisi, a due studenti minorenni di 15 e 16 anni. Entrambi hanno subito consegnato la sostanza. Il 18enne aveva con se altri 16 grammi divisi in dosi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione.

A quel punto per il giovane è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della cessione ai due minorenni (segnalati in via amministrativa alla Prefettura). E' seguita la perquisizione domiciliare, dalla quale non è stato trovato nulla di compromettente. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari.