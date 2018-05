Entrava e usciva di casa, spacciava nel suo quartiere: arrestato un 26enne

Entrava ed usciva dalla propria abitazione, guardandosi intorno come se attendesse qualcuno. Un atteggiamento sospetto, che non è sfuggito agli occhi degli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Forlì, che mercoledì scorso hanno arrestato un incensurato 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono subito entrati in azione, perquisendo l'abitazione del giovane e recuperando circa 50 grammi di cocaina divisi in dosi pronti per esser spacciati. In casa è stato recuperato anche il materiale per il confezionamento e diverse centinaia di euro, frutto dell'illecita attività. Processato per direttissima, il giudice (pubblico ministero Francesca Rago) ha disposto l'obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.