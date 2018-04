Tradito dall'alta velocità: tra la spesa aveva nascosto la droga da spacciare

A bordo di una potente "Bmw" con vari etti di marijuana e numerosi dosi di cocaina ed eroina. Droga presumibilmente destinata nel Bellunese. Nella rete degli agenti della Volante e della Squadra Mobile di Belluno è finito un forlivese di 44 anni. L'uomo è stato fermato lungo l'autostrada A27 mentre procedeva a velocità sostenuta. Gli agenti gli hanno intimato l'alt: al momento del controllo è seguita la perquisizione della vettura, a bordo della quale sono state rinvenute alcune buste della spesa.

Occultata tra i generi alimentati è spuntata la droga. Insieme al 44enne vi era anche la compagna, una 61enne, denunciata per detenzione ai fini di spaccio. Lo stupefacente, per un valore di circa 5mila euro, è stato sequestrato. L’attività è poi proseguita con la collaborazione della Squadra Mobile di Forlì, che ha sequestrato un’ulteriore partita di stupefacente a casa dell’arrestato. L'uomo, su disposizione del sostituto procuratore Roberta Gallego, si trova in carcere a Belluno.