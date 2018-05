Abbattuta la piramide del traffico di droga: preso il grossista dei pusher su strada

E' di sei arresti il bilancio dell'operazione antidroga "Frutta Market" dei Carabinieri della Compagnia di Rimini e che ha interessato anche Forlì. L'inchiesta trae origini da una precedente indagine, del 2016, che aveva portato al fermo di tre spacciatori che operavano dalla provincia di Trento. Trovati in possesso di un bigliettino sospetto, che parlava di frutta e verdura e associato a varie utenze telefoniche, che ha portato a sviluppare un secondo filone. Da qui si è partiti con intercettazione e pedinamenti che hanno potuto documentare diverse cessioni di stupefacenti che ruotavano intorno a un negozio di frutta e verdura di Rimini.

La droga, secondo quanto ricostruito, arrivava dalla Spagna passando dalla Francia e, sulla Riviera romagnola, veniva poi smistata per essere venduta al minuto. Cocaina, hashish e marijuana venivano consegnati in un market riminese, di proprietà di un cittadino albanese, con quest'ultimo che aveva un cugino già noto alle forze dell'ordine per reati specifici legati agli stupefacenti. Figura apicale del gruppo era un siciliano, che operava tra Rimini, Forlì, Cesenatico e Cervia, in grado di fornire ai pusher su strada ingenti quantità di droga. Nei guai anche la compagna, che accompagnava il fidanzato nei suoi spostamenti per piazzare la droga.

A Cervia e Cesenatico, secondo quanto emerso dalle indagini, operavano due distinte centrali che, approvvigionandosi sempre dal siciliano e dall'albanese, si occupavano di rifornire le zone di loro competenza. Un ragazzo di San Mauro Pascoli, invece, si occupava di reperire lo stupefacente in Spagna, dove risiedeva, per poi informare i propri complici una volta che la spedizione era stata approntata. I carabinieri hanno documentato oltre 2mila episodi di spaccio, per un volume d'affari stimato in oltre 1 milione di euro.