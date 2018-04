Sorpreso a spacciare, scappa lungo i binari: arrestato richiedente asilo

Continuano i controlli antidroga della Squadra Mobile di Forlì nei pressi della stazione ferroviaria e zona Portici. In uno di questi, i poliziotti hanno sorpreso un 20enne nigeriano, richiedente asilo, in Italia senza fissa dimora, cedere dell'hashish ad un minorenne. In particolare, l'extracomunitario era stato notato muoversi con fare sospetto nei pressi di una sala slot. Ad insospettire i detective anche il continuo nervosismo manifestato dal giovane, che lo portava a guardarsi costantemente attorno.

Ad un tratto è stato avvicinato da un ragazzo minorenne, che, dopo aver scambiato alcune parole, ha ricevuto velocemente una bustina contenente alcune dosi di hashish per un contro valore di alcune decine di euro. A quel punto sono entrati in azione i poliziotti: il 20enne ha opposto resistenza per evitare di essere identificato e fermato, tant’è che ne è nato un breve inseguimento a piedi lungo la tratta ferroviaria dove l’uomo è stato fermato. Oltre ad essere arrestato per spaccio, il nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione è stata seguita dal pubblico ministero Fabio Magnolio.