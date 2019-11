Minore, ma già freddo nel gestire una piazza dello spaccio: arrestato insospettabile 16enne

Minorenne, ma già maturo nel gestire un giro di spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì, diretti dal dirigente Mario Paternoster, hanno assicurato alla giustizia l'"uomo dello sballo" forlimpopolese. Si tratta di un ragazzino di 16 anni, avente alle spalle una travagliata situazione familiare, con problemi sociali ed economici. Una problematica che l'ha spinto probabilmente a diventare uomo troppo presto, ma prendendo la strada sbagliata, quello dello spaccio.

L'attività investigativa è iniziata dopo che i detective erano venuti a conoscenza della presenza di uno spacciatore attivo nella piazza di Forlimpopoli e che aveva nei giovani il suo principale canale di clientela. Prenderlo è stato tutt'altro che semplice. Gli stessi inquirenti non sospettavano che a "gestire la partita" fosse un ragazzino. La svolta è arrivata nella tarda mattinata di lunedì, quando hanno sorpreso un sedicenne lasciare nel garage di casa una grossa borsa.

Era l'uomo che stavano cercando. Dentro il borsone sono spuntati 2,6 chili di hashish, suddivisi in diversi panetti termosaldati, mentre in un altro angolo sono stati rinvenuti 630 grammi di marijuana. I genitori non sapevano che il figlio si fosse dato allo spaccio. Nel tempo ha maturato, a detta degli inquirenti", una certa capacità nel vestire i panni del pusher, gestendo i movimenti senza dare troppo nell'occhio.

Nonostante gli incassi (il valore al'ingrosso della droga sequestrata ammonta a 5mila euro) non aveva cambiato le abitudini di vita. Ora si trova al Cpa di Bologna a disposizione dela magistratura. Le indagini non sono concluse: resta infatti da chiarire il principale canale di approvigionamento del giovane e se dietro ci fosse qualcuno di più importante ad organizzare il tutto.