Torna a spacciare a due anni di distanza dall'arresto: nuovi guai per un giovane

Era stato arrestato nel 2016 dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Forlì per spaccio di droga. Nuovi guai per un giovane forlivese, finito nella rete degli uomini dell'Arma di Ronco sempre per droga. L'indagato era da alcuni giorni nel mirino dei militari, avendo notato dei movimenti sospetti. Tali si sono rivelati fondati. Giovedì i carabinieri hanno pedinato il ragazzo fin sotto casa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare uno zaino nella camera da letto: all'interno vi era un involucro in cellophane con un etto di marijuana. Sono stati recuperati anche un bilancino di precisione digitale e il materiale per il confezionamento delle dosi. Venerdì mattina lo spacciatore è comparso in tribunale. Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il processo è stato rinviato a settembre essendo stati richiesti i termini a difesa.