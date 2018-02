Non solo "maria", anche la "droga degli zombie": spacciatore denunciato

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Forlì hanno denunciato a piede libero un venezuelano di 43 anni, residente nel forlivese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione domiciliare, nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dell'uso di droghe, gli agenti hanno trovato numerosi strumenti per il confezionamento oltre che per l’uso di stupefacente. Sono stati sequestrati 15 bustine di cellophane, 10 boccette per inalazione ed un bilancino di precisione e alcune dosi di marijuana.

All’interno di un frigorifero sono stati trovati inoltre 6 flaconcini di popper e 2 involucri di mefedrone. Quest'ultima è una droga sintetica, in parte simile alla cocaina, che può avere effetti molto gravi sull’apparato cardiocircolatorio e digerente. Per una dose occorre sborsare circa 30 euro per una dose: si assume con iniezioni, per via orale o per contatto sulle gengive, e produce effetti allucinogeni per diverse ore.