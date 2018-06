Perquisita la casa dei "fratelli dello spaccio": oltre alla droga, c'erano migliaia di euro in contanti

Due fratelli uniti non solo per il vincolo di sangue, ma anche nello spaccio. Ed entrambi hanno condiviso la stessa sorte: vale a dire l'arresto. Ha portato a questo esito un controllo dei carabinieri di Bertinoro, effettuato sabato scorso alle 5 di mattina sulla via Emilia. I militari hanno fermato una macchina con i due fratelli a bordo, entrambi residenti a Panighina, di 26 e 29 anni. Addosso ad uno di loro è stato trovato un modesto quantitativo di hashish, ma sufficiente per far scattare un'ulteriore e più approfondita perquisizione domestica, a cura del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia, assieme ai militari della stazione del Colle.

I militari hanno quindi controllato a fondo la casa condivisa dai due fratelli, rinvenendo della droga già suddivisa in porzioni ed altra nascosta abilmente in un'intercapedine di una cassettiera interna ad un armadio. In totale sono stati posti sotto sequestro 50 grammi di marijuana, suddivisi in 15 vasetti e 30 grammi di hashish. Ma oltre allo stupefacente, colpisce la somma in contante ritrovata in quell'abitazione, vale a dire circa 6.000 euro in contanti. Denaro posto sotto sequestro in quanto ritenuto il guadagno di un'attività di spaccio fiorente della quale i carabinieri avrebbero trovato traccia anche nei cellulari di entrambi, con messaggi e chiamate per concordare le cessioni. L'arresto è stato convalidato dal giudice Lubrano e per entrambi è stato disposto l'obbligo di firma, in attesa del giudizio. L'accusa mossa è quella di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.