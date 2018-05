Spacciava "maria" e hashish anche a quindicenni: ai domiciliari il pusher dei minori

Aveva ceduto stupefacenti a minorenni. Un ventenne di Modigliana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato sabato scorso dai Carabinieri in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Forlì. Secondo quanto emerso dall'attività investigativa dell'Arma, l'individuo avrebbe spacciato stupefacenti nell'ottobre del 2016 anche a minori. Nel corso dell’attività che ha portato all’arresto del giovane, a seguito di perquisizione, è stato rinvenuto un quantitativo di 14,4 grammi di “hashish” suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento.

Per questo motivo è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La madre del ragazzo è stata segnalata alla locale prefettura per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, poiché nel corso della perquisizione è stato rinvenuto in suo possesso uno spinello confezionato con marijuana e altri 0,3 grammi della stessa sostanza. Il ventenne è stato sono sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

Le indagini

Le indagini condotte dai militari di Modigliana e coordinate dal pubblico ministero Lucia Spirito, sono state avviate già dall’ottobre del 2016, quando il ragazzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti essendo state rinvenuti in casa hashish e marijuana. Gli accertamenti condotti hanno permesso di ricostruire ripetute cessioni di stupefacenti, dall’ottobre 2016, nei confronti di una decina di persone, tra le quali anche minori sotto i quindici anni, per un giro di spaccio concentrato su Modigliana.