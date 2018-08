Droga e giovani, nuovo arresto della Polizia: preso il pusher del Parco Urbano

Altro arresto della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Forlì. Questa volta a finire nel mirino dei detective è stato un 26enne pakistano, da diverso tempo "sorvegliato speciale". L'individuo era infatti solito incontrare giovani acquirenti, anche minorenni, vicino al ponte di ingresso del Parco Urbano per cedere marijuana in involucri di nylon nero (sacchetti della spazzatura). Gli investigatori l'hanno "beccato" mentre cedeva nei pressi dei bagni pubblici un involucro ad un "cliente" in cambio di due banconote da 50 euro.

Quando i due si sono accorti della presenza dei poliziotti si sono dileguati, prendendo vie diverse. Il giovane acquirente è riuscito nell’intento, mentre il pakistano, che si era attardato a lanciare degli involucri in una siepe, è stato bloccato dopo una breve colluttazione con uno dei poliziotti che gli aveva tagliato la via di fuga. In tasca aveva 3 involucri di "maria" per un totale di 20 grammi, 300 euro e due telefoni cellulari ancora “caldi” su cui continuavano a giungere numerose chiamate.

Nella siepe sono stati recuperati altri tre involucri, ciascuno contenente 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare, a poche centinaia di metri dall’ingresso del parco, ha permesso di sequestrare altri 62 grammi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione. Processato per direttissima (pubblico ministero Federica Messina), è stato condannato ad un anno di reclusione (pena sospesa).