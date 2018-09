Il passaggio di mano non passa inosservato: spacciatore stanato al Foro Boario

Serie di controlli antidroga della Squadra Mobile di Forlì. Lunedì pomeriggio non è passato inosservato ai detective uno scambio di mano tra due soggetti nell'area del Foro Boario, che si sono separati per poi incontrarsi in un bar. La coppia è stata subito fermata: era un 45enne ad aver ceduto ad un 28enne una dose di cocaina, quest'ultimo segnalato alla Prefettura come assuntore. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di due grammi di "coca" e 300 euro, mentre il "cliente" di una dose parziale della stessa sostanza da 0,30 grammi. Per il 45enne è scattata la denuncia a piede libero. Altro controlli antidroga martedì pomeriggio, questa volta al Ronco, dove un incensurato forlivese di 26 anni è stato trovato con alcuni vasetti di marijuana per un peso di 50 grammi. Lo stesso è stato segnalato all'autorità amministrativa.