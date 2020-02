Ben 8 chili di marijuana per decine di migliaia di euro di valore per lo spaccio al dettaglio: due arresti

Ben 8 chili di marijuana sequestrata da parte della Guardia di Finanza di Forlì. E' l'esito di un'attività di polizia giudiziaria dei finanzieri forlivesi che ha portato all'arresto di due persone sabato scorso. I militari, secondo quanto emerge, tenevano sotto controllo da tempo un soggetto, che al momento del blitz è stato trovato con un chilo e mezzo circa di marijuana nella sua abitazione. Ma il controllo non si è esaurito qui: la “seconda puntata” ha visto protagonista un altro uomo collegato al primo. Ed è nel suo veicolo che è spuntata la parte consistente dello stupefacente, vale a dire 6,5 chili circa di marijuana pronta allo smercio, per decine di migliaia di euro di valore nell'attività di spaccio al dettaglio. In manette sono finiti un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 23enne incensurato. Il giudice De Paoli (pm Spirito) ha convalidato l'arresto. I due soggetti sono difesi dagli avvocati Giovanni Principato e Andrea Romagnoli.