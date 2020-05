Spari contro il gatto, perderà un occhio. Lo sfogo della proprietaria: "C'è chi si diverte a farlo"

"C'è qualcuno che si diverte a sparare ai gatti per ucciderli". E' il doloroso sfogo di una lettrice di ForlìToday, che sabato si è trovata col suo micio ferito ad un occhio e ad una gamba. Già qualche anno fa alla stessa le avevano ferito un'altra gatta, che nell'occasione perse un occhio. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio nella zona di Ravaldino in Monte. Due dei tanti colpi emersi dalle lastre (nell'immagine) sono ben visibili sul felino. "Anche lui perderà l’occhio e per la ferita molto grande bisognerà aspettare per capire cosa gli succederà", racconta la lettrice.

Quindi lancia un appello "nel caso qualcuno avesse visto o sentito qualcosa. Ci sono poche case nella zona e i gatti non si allontano. C’è qualcuno che si diverte a sparare per ucciderli, mi pare evidente". La proprietaria si rivolge anche alle forze dell’ordine, "perché nonostante sia ‘solo’ un gatto, questa situazione non è più accettabile. Qualcuno deve fare qualcosa".