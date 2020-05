Il viaggio di Ulisse al San Domenico: su Sky uno speciale dedicato alla mostra

Un viaggio nel viaggio. Sarà trasmesso venerdì alle 19:30, lo speciale realizzato da Sky e interamente dedicato alla mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, allestita ai Musei San Domenico e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, che da pochi giorni ha riaperto le porte ai visitatori, nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative. Il documentario, che verrà trasmesso in prima visione, ripercorre le vicende dell’eroe omerico attraverso le opere presenti in mostra, seguendone l’organizzazione tematica e sottolineando come la vicenda e la figura di Ulisse, così come sono state raffigurate nell’immaginario letterario e poetico dell’Occidente e rese formalmente dagli artisti, siano ancora oggi un argomento tanto vasto quanto di inesauribile fascino e interesse.

Lo speciale verrà trasmesso sui canali 120 e 400 di Sky e sarà visibile anche in diretta streaming sul sito Sky Arte allo stesso orario. Il focus incentrato su alcune delle opere più prestigiose presenti in mostra (dipinti, sculture, oggetti antichi, disegni, videoarte) troverà il suo ideale complemento nelle interviste ai curatori dell’esposizione. Gli spettatori avranno dunque modo di constatare come, da tremila anni a questa parte, il carattere versatile e contraddittorio di Ulisse abbia acceso la passione di un’infinità di artisti, continuando ad offrire spunti per una caleidoscopica varietà di interpretazioni ed esegesi restituendoci, sia che ci si misuri con l’arte antica che con le sue incarnazioni contemporanee, una figura profondamente in anticipo sui tempi, quando non squisitamente moderna, certamente universale.

Partner di questo speciale televisivo, insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sono Elfi e Mapei. La realizzazione è a cura di Ege Produzioni, in coproduzione con Ballandi Arts. Per informazioni e prenotazioni mostra è possibile telefonare al 199.15.11.34, contattare via mail all'indirizzo "mostraforli@civita.it" e consultare il portale "www.mostraulisse.it".