Speranze per i 37 lavoratori a rischio del Simply: "Al lavoro per cercare un'altra catena"

Speranze per i 37 lavoratori del supermercato Simply-Auchan di via Balzella. A concretizzare la possibilità che non venga soppresso il punto vendita, con la conseguente perdita dei posti di lavoro è stata l'assessore alle Attività produttive Paola Casara, che ha spiegato che il Comune sta seguendo la vertenza, con incontri con i sindacati. “Continueremo in un monitoraggio costante”, spiega Casara nel consiglio comunale di mercoledì pomeriggio, rispondendo al question time di Massimo Marchi, consigliere di Italia Viva (Gruppo misto).

“Dopo l'acquisizione da parte di Conad dei punti vendita Auchan, “è iniziato con la nuova proprietà un dialogo costruttivo da cui è emerso al Ministero dello Sviluppo economico che i posti realmente a rischio sono circa 1.500 e non 3.000 come ventilato inizialmente”. Prosegue Casara: “A livello locale il punta vendita di via Balzella conta 37 dipendenti. Secondo l'antitrust Conad non può acquisire questo punto vendita in modo diretto, ma la catena sta mettendo in atto strategie perché tale negozio sia assorbito da altre catene”. Marchi si è detto “abbastanza soddisfatto” e ha invitato il Comune a sostenere ogni iniziativa affinché “la situazione si possa risolvere nella maniera migliore”.