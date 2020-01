"Spesa a scrocco", fugge col carrello pieno: in meno di 24 ore viene trovato

Ha rubato generi alimentari in un supermercato. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì ha denunciato un 36enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine per altri fatti analoghi e residente nella città mercuriale, per furto aggravato. L’episodio si è consumato mercoledì: è stato un addetto alla sicurezza a chiamare la Polizia per denunciare che un individuo era uscito dalla porta riservata all’ingresso, approfittando del momento dell’apertura con l’arrivo di clienti, portandosi al seguito un carrello contenente generi vari.

L’addetto alla sicurezza non era riuscito a fermarlo, poiché a sua volta non aveva assistito alla scena, ma era stato chiamato ad intervenire da una cassiera che si era accorta della mossa fulminea dell’individuo. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze e ottenuto la targa di un auto sospetta che era stata notata allontanarsi troppo frettolosamente da quel luogo.

La mattina seguente, l’auto è stata individuata a Forlì, nei pressi di un condominio. Gli agenti hanno quindi accertato chi ne avesse la disponibilità, identificando lo straniero. L'uomo, vistosi scoperto, ha consegnato la refurtiva, che è stata poi restituita alla direzione del supermercato. Nei confronti dell’uomo, è scattata la denuncia per furto aggravato.