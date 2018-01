Elezioni del 4 marzo, 330mila euro per la chiamata alle urne: tutte le spese

Le spese nel comune di Forlì per la prossima chiamata alle urne del 4 marzo, quando i cittadini eleggeranno il nuovo governo, ammontano a circa 330mila euro. La giunta comunale, riunitasi il 9 gennaio scorso, ha infatti approvato il quadro previsionale delle spese presunte per l'espletamento degli adempimenti e dei servizi a carico del Comune per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La spesa complessiva presunta ammonta ad 330mila euro, di cui 320mila a carico dello Stato. 102mila euro saranno destinati per le competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali; 120mila euro per la retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale e dell'Unione Comuni Romagna Forlivese (compreso distribuzione certificati elettorali. Diecimila euro saranno destinati per l'assunzione personale a tempo determinato di 10mila euro.

27mila euro saranno impiegati per il trasporto materiale di arredamento nelle singole sezioni e spese di allestimento, spese materiale di consumo vario per allestimento seggi e assustenza sistemistica, mentre 28mila euro per la "disciplina della propaganda elettorale (tabelloni)". Sono messi a bilancio anche 3mila euro per le spese postali e 30mila euro per altre spese di cui si chiede il rimborso (riscaldamento e utenze varie). Saranno a carico del Comune 10mila euro per l'acquisto di beni e servizi e rimborsi.