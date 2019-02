Spettacolare nevicata in Campigna. Impianti aperti per tutta la settimana

Temperature sotto lo zero e tanta neve. La "scaldata" di venerdì ha ceduto il testimone ad un nuovo abbassamento delle temperature, con la pioggia tramutata in fiocchi. La bianca è tornata a cadere dal tardo pomeriggio di sabato, proseguendo in maniera importante per tutta la nottata. Risultato: manto abbondante ed impianti da sci già operativi fin dalla prima mattinata di domenica, ad accogliere tantissimi appassionati degli sport invernali. Tra sci alpino, sci di fondo, bob e ciaspolate.

"La viabilità è ok - fa sapere Manuel Tassinari dell'Hotel Granduca -. Si transita con gomme termiche o catene montate. E le piccole frane di sabato sono state risolte". Nella nottata tra sabato e domenica, durante le precipitazioni, si è lavorato col gatto delle nevi per battere le piste. E la prossima settimana gli impianti saranno aperti tutti i giorni. Nel lunedì della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, si attende un altro pienone. E non mancheranno iniziative, come la ciaspolata con pranzo.