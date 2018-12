Lo spirito del Natale nella recita della scuola materna delle suore Francescane

Si é svolta giovedì la consueta recita di Natale della scuola materna delle suore Francescane di Forlì nella chiesa di San Mercuriale. Come tutti gli anni è stato un vero inno alla vita, alla gioia e alla semplicità riuscendo a coinvolgere tutti ma proprio tutti i presenti, dai più piccini ai più anziani. Nella basilica, stracolma di genitori, nonni, zii e amici, si sono alternati tutte le classi degli alunni della scuola materna con simpatiche rappresentazioni sul tema della natività.

Lo spettacolo ha rallegrato tutti i presenti che si sono profusi in calorosi applausi più volte. Una squadra d’insegnanti ha saputo comunicare il giusto entusiasmo nei piccoli, addestrandoli con amore e pazienza per ore e ore, per ciascuna rappresentazione. Presenti tutte le suore che dirigono la scuola con abnegazione e grande capacità. I piccoli artisti, veri protagonisti dell’evento, hanno cantato, recitato ballato, con estrema naturalezza e partecipazione.

"La recita di Natale della scuola materna delle Francescane rimane davvero un evento di grande importanza per la nostra città, che ci introduce con dolcezza nella festività del Natale - viene specificato -. La rappresentazione si è conclusa con un bellissimo coro di tutti i piccoli assieme alle loro madri che hanno intonato Il canto natalizio per eccellenza "Astro del Ciel"".