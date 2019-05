Elezioni, allestita la sala consultazione dati elettorali in piazzetta XC Pacifici

In occasione delle elezioni di domenica, il Comune di Forlì ha allestito la Sala per la consultazione degli esiti elettorali aperta al pubblico in Piazzetta XC Pacifici (ufficio ex Suap). Il servizio sarà attivo per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative che inizierà lunedì alle 14. Sono 89.594 (42.726 maschi e 46.868 femmine) i forlivesi aventi diritto di partecipare alle elezioni europee e 91.087 (43.493 maschi e 47.594 femmine) quelli che voteranno per le amministrative del 26 maggio. Per votare gli elettori dovranno recarsi ai seggi muniti di documento d'identità e di tessera elettorale. In caso di smarrimento della tessera è possibile effettuare un duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune di Forlì (Piazzetta della Misura, 5) che per l'occasione rispetterà un calendario straordinario di apertura anche nelle giornate di giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18; venerdì e sabato dalle 8.30 alle 18; domenica dalle 7 alle 23.

A Forlì si contendono lo scranno di primo cittadino 5 candidati. Il centro-sinistra, che rappresenta la forza di governo uscente candida Giorgio Calderoni, indipendente scelto dal Pd, magistrato di Consiglio di Stato in pensione. Calderoni è sostenuto da 5 liste: quella del Pd, una lista formata da Verdi e Psi ("Forlì solidale e verde"), una lista di cattolici e del mondo del volontariato ("Forlì bene comune"), una lista di giovani (Forlife) ed infine la lista personale che fa capo al candidato sindaco ("Con Giorgio Calderoni"). Il centro-destra candida Gian Luca Zattini, sindaco uscente di Meldola. Anche lui è sostenuto da 5 liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia e la sua lista personale "Forlì Cambia - Zattini sindaco". Completano il quadro Daniele Vergini, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Veronica San Vicente Caponaga, candidata della lista di sinistra "L'alternativa per Forlì" e Marco Ravaioli, assessore uscente, che corre per la lista civica "Forlì SiCura".

Tutti i candidati in lista a Forlì

Calderoni: Partito Democratico | Forlì solidale e verde | Forlì Bene Comune | Forlife | Lista con Giorgio Calderoni

Zattini: Lega | Forza Italia | Fratelli d'Italia | Popolo della Famiglia | Forlì cambia - Zattini Sindaco

Vergini: Movimento 5 Stelle

San Vicente: L'alternativa per Forlì

Ravaioli: Forlì SiCura

Conosciamo i candidati sindaco, le interviste

Veronica San Vicente: "Delusi di Pd e dei 5 Stelle, con noi potete tornare a votare"

Marco Ravaioli: "In noi lo spirito civico, i forlivesi non si innamorano della città con una delibera"

Gian Luca Zattini: "Dopo 50 anni cambiare è funzionale al bene comune"

Giorgio Calderoni: "Sarò libero e autonomo. Non farlo sarebbe tradire la mia storia"

Elezioni europee

Domenica, oltre al rinnovo delle undici amministrazioni comunali, si voterà anche in per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Circa 3,5 milioni di elettori emiliano-romagnoli - di tutti i 328 Comuni dell’Emilia-Romagna - si recheranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti a Strasburgo. La scheda che sarà consegnata agli elettori è di colore marrone.