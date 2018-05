Sport e benessere protagonisti a Villafranca

Venerdì prima grande giornata sportiva per gli alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo numero 9 pal polisportivo "Giulianini" di Villafranca. Gli insegnanti e le associazioni dei genitori delle scuole di Roncadello e Villafranca hanno collaborato e organizzato insieme una bella mattinata di giochi sportivi e di divertimento. Gli alunni hanno gareggiato individualmente e in sport di squadra, dando il meglio di sé nelle prestazioni e nel tifo. A tutti i bambini è stata poi regalata una bella medaglia "nature" in legno, in ricordo dei giochi sportivi dell' anno scolastico 2017/2018, e per la realizzazione delle circa trecento medaglie si ringrazia la falegnameria "Orioli e Magnani" di Roncadello che collabora sempre attivamente e gratuitamente per sostenere la scuola. Le associazioni dei genitori hanno offerto la merenda e organizzato la presenza di un camion cisterna di Romagna Acque per dissetare i piccoli con l'acqua fresca.