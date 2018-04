Sport, gite e laboratori di lingua straniera: ecco la Balena Summer Camp

Sport, laboratori ludici, gite fuori porta, tanti giochi e anche compiti. Il tutto, rigorosamente in doppia lingua, italiano e inglese, con educatori di madrelingua inglesi per un apprendimento garantito. Questo il valore aggiunto del “Summer Camp” proposto dall’associazione sportiva dilettantistica "La Balena", le cui iscrizioni sono state appena aperte. Il centro estivo speciale comincerà l’11 giugno e durerà quattro settimane fino al 6 luglio ed è aperto a tutti i bambini tra i 5 e i 13 anni: avrà sede alla scuola “La Nave”, in via don Ricci, ma si trasferirà sui campi sportivi de “La Pianta” per le attività motorie. Programma, peculiarità e attività verranno presentate nel dettaglio nell’incontro pubblico che si terrà lunedì alle 18.30 alle scuole “La Nave”.

"Si tratta di un centro estivo multisport e in doppia lingua - spiega Paolo Tani, presidente dell'asd La Balena -, teso a garantire ai nostri piccoli ospiti una preparazione sportiva adeguata e l’insegnamento della lingua straniera nel modo migliore: giocando. Di solito, i piccoli sono abituati a frequentare centri dove le attività sono preimpostate e che prescindono dai gusti dei piccoli: noi vogliamo invece che i bambini siano protagonisti. Per cui, tra calcio, pallavolo, basket, dodgeball, softball, e badminton con una gita settimanale o al mare o in montagna, saranno i bambini a scegliere ogni giorno l'attività sportiva da seguire e a questa saranno collegate tutte le altre attività proposte, dal laboratorio creativo alle attività "libere". Il tutto, con l’aiuto e la guida di educatore sia italiani che di madrelingua inglese per aiutare i ragazzi ad aprire la mente proprio quando sono maggiormente attivi e divertiti al tempo stesso". Il centro estivo avrà come sede la scuola "La Nave" e potrà quindi beneficiare di mensa interna, palestra e giardino, ma per i tornei la "carovana" di bambini e operatori si sposterà sui campi sportivi de La Pianta.